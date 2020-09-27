Son dakika haberi! O kentte yüz yüze eğitim iddiasına inceleme

AA

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ildeki yerel basın kuruluşlarına bazı özel okulların ara sınıflarında yüz yüze eğitim yapıldığına dair haberlerin yansıdığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, müdürlükçe konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Haberlerde bahsi geçen bazı özel okulların ara sınıflarda yüz yüze eğitim yaptığı hususu ile ilgili olarak müdürlüğümüz maarif müfettişleri tarafından gerekli inceleme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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