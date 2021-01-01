O kentte vaka sayıları yüzde 80 oranında düştü!

İHA

Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen tedbirler ve kısıtlamalar ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de olumlu sonuçlar verdi.

Bingöl'de hem hafta sonu kısıtlamaları hem de vatandaşların özellikle maske kullanımına yüzde yüz uymasıyla birlikte vaka oranında yüzde 80'e yakın düşüş yaşandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci

İHA'nın haberine göre, Bingöl’deki vaka oranında alınan tedbirler sonucunda düşüş yaşandığını belirten Vali Kadir Ekinci, "Malumunuz olduğu üzere ülkemizde olduğu gibi Bingöl’ümüzde de çok ciddi bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Elbette tüm Bingöl halkıyla birlikte alınan tedbirlere, kurallara, riayet edildiği sürece pandemiyle başa çıkacağımızı görmüş olduk.

Özellikle son 4 haftadır alınan kararlar ve uygulanan tedbirle birlikte Bingöl’ümüzdeki vaka sayısının düşüşünü görüyoruz. Tüm tedbirlere uyma konusunda hassasiyet gösteren Bingöllü kardeşlerimize minnettarız. Özellikle de kurallara uyulmama halindeki durumu 3 ay kadar önce görmüştük. Ne yazık ki sayılar çok olağanüstü yükselmişti. Ama şükürler olsun ki son dönemde alınan kararla birlikte pandemide çok olumlu bir seviyeyi yakalamış olduk” dedi.

Vakaların düşüşü ile ilgili bilgi veren Vali Ekinci, “Oransal olarak söyleyecek olursak yüzde 70-80 oranında bir düşüşü yakaladık ki bu bizim için, Bingöllü kardeşlerimiz için olağanüstü bir mutluluk. Dolayısıyla bu sonuçlara dayanarak söyleyebiliriz ki bundan sonrası için de idaremizin almış olduğu tedbirlere gösterilen hassasiyet pandemiyi yenme konusunda bizlere hakikaten yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

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