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        Haberler Gündem Kars'ta ağır silah atışları yapılacak! - Kars Haberleri

        O kentimizde ağır silah atışları yapılacak!

        Kars'ta, ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı tarihlerde atış alanı bölgesine girmek yasaklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:44
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        O kentimizde ağır silah atışları yapılacak!
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        Kars'ta, 2023-2024 faaliyet yılında ağır silah atışları çerçevesinde, Şehit İstihkâm Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikatı Alanı’nda 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 9’uncu Kor. Mknz. P. TGK Komutanlığı ve 109’uncu Topçu Alay Komutanlığınca topçu ve havan atışları icra edileceği açıklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "CAN VE MAL TEHLİKESİ ARZ EDİYOR"

        İHA'da yer alan habere göre atış yapılacak gün ve saatler arasında atış ve tatbikat alanı krokisinde hudutları gösterilen koordinatları belirtilen bölgeler can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor.

        "ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"

        İcra edilecek atışlara yönelik olarak Şehit İstihkâm Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikatı Alanı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Belirlenen tarihlerde bölgeye giriş çıkışlar ise yasaklandı.

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        #kars
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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