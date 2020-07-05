Son dakika haberi... O ilçede şimdi de anne kan dondurdu!

İHA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, iki yıldır nikahsız yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i boğarak öldürmesinden iki hafta bir acı haber daha geldi. İlçede bu kez Ayşe Bülbül (42),3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.



Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesini şoke eden ilk korkunç olay, 21 Haziran'da ilçenin Güney Mahallesi'nde ortaya çıkmıştı. Harun S., iki yıldır birlikte yaşadığı E.Ö.'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i boğarak öldürmüştü. Küçük Alperen'in evin karşısındaki mezarlığa gömülmesinden 6 gün sonra ortaya çıkan vahşette, Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harun S. ise olaydan 9 gün sonra saklandığı yerde özel ekip tarafından yakalanmıştı.

İHA'nın haberine göre, ilçeye ikinci bir şok yaşatan vahşet ise, Alperen'in acı haberinden iki hafta sonra Kemaliye Mahallesi'nde yine bir pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Ayşe Bülbül, babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirdiği kızı Melek'i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe Bülbül, küçük Melek'i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe Bülbül polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe Bülbül'ün emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.