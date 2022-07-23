O anlar kamerada! Kediden feci saldırı!

İstanbul'da Merter Gülbayır Sokağı'nda köpeğini gezdirmeye çıkaran Ata Özbek, bir kedinin saldırısına uğradı. Köpeği 'Karamel'e saldırmaya çalışan kediyi, ayağıyla uzaklaştırmaya çalışan Özbek, bacaklarından yaralandı.
KUDUZ AŞISI OLMAK ZORUNDA KALDI
DHA'da yer alan habere göre bacaklarından kedi tırmalamasıyla yaralanan Özbek, kuduz aşısı olmak zorunda kaldı. Kedinin, köpeğe ve Özbek'e ve yoldaki bir kediye saldırdığı o anlar, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına girdi.
"İNSANLAR MÜDAHALE EDEMEDİ"
Karamel'i gezdirirken kedi ve köpeklerle zaman zaman sorun yaşandığını ancak, ilk kez böyle bir saldırı olduğunu söyleyen Ata Özbek, "Genelde Karamel tepki gösterdiğinde ben uyarıyordum. Sanırım kedi geçmişte bir köpek saldırısına uğradı ve çevrede de yavruları vardı, o nedenle saldırmış olabilir. Kedinin saldırdığını fark ettiğimde, Karamel'i kucağıma aldım.
"TIRNAKLARI ÇOK SİVRİYDİ"
O sırada kedi bacağıma yapıştı. Mecburen ayağımla kediyi savurmaya çalıştım. Tırnakları çok sivriydi ve Karamel'in gözünü yaralayabilirdi. O anda insanlar müdahale edemedi, şaşkınlıkla izlediler.
"BACAĞIM PARAMPARÇA OLDU"
Bacağım paramparça oldu. Yaralarım için hastaneye gittim. Normalde kedilerde kuduz olmuyor ama, enfeksiyon kapmamak için merhemle tedavi gördüm. Kuduz aşısı oldum" diye konuştu. Özbek, köpeği Karamel'in bu olaydan sonra kedi gördüğünde sinirlendiğini de belirtti.
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