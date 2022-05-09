Şahin, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, Antalyaspor’da futbol sorumlusu olmadan önce 3-4 kişiye danıştığını, bunlardan birinin Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp olduğunu belirtti.

"Bana, ‘Nuri sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın.' dedi.” diyen Şahin, bu da kendisi için bir olur anlamına geldiğini kaydetti.

Klopp’u "Mükemmel bir insan" olarak niteleyen Şahin, Klopp’un insanlığının onu başkalarından ayırdığını ifade etti.

Şahin, bir soru üzerine Fatih Terim ile ilgili de görüşlerini paylaşarak, "O bir kazanandır ve sahadan galip ayrılmak için gerçekten her şeyi yapıyor. Bazen devre arasında, sadece yaptığı konuşmayla bizim için maçları kazanması çılgıncaydı. Jose Mourinho ile benzeşiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Borussia Dortmund’u çalıştırmak istediğini aktaran Nuri Şahin, “Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. Borussia Dortmund’dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona ‘Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum’ dedim." şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı ile eskiye dayanan ve derin bir bağı olduğunu aktaran Şahin, Abdullah Avcı’nın 14 yaş altı takımında oynadığı sırada kendisinin teknik direktörü olduğunu, daha sonra 17 yaş altı ile Avrupa Şampiyonu olduklarını ve ardından Peru’da Dünya Kupası’na katıldıklarını belirterek, "Biz dostuz ve ailelerimiz de iyi anlaşıyor." dedi.

Şahin, Trabzonspor’un Antalyaspor ile oynadığı maçta maç bitmeden önce seyircilerin sahaya girmesine ilişkin de “Onları suçlamıyorum. Trabzon 38 yıldan beri şampiyon olmadı, tüm şehir bu takımı yaşıyor. Sevinç de o kadar coşkuluydu." değerlendirmesine bulundu.