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Oslo polisi, Norveç Parlamentosu'nun bir bomba tehdidi aldığını ve polisin bina çevresindeki güvenliği arttırdığını duyurdu.

Canlı video yayınında parlamento üyelerinin müzakerelerine devam ettiği görüldü.

Polis, "Parlamentonun güvenliğini sağlamak ve olası olayları önlemek için olay yerindeyiz. Şu ana kadar üçüncü şahıslara yönelik bir tehdit olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi yok" dedi.

Bir parlamento sözcüsü binaya girişlerin kapandığını ve polis konuyu araştırırken halkın binayı terk ettiğini söyledi.