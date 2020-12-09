FF Başkanı Nihat Özdemir, Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçında Pierre Webo´ya yapılan ırkçı saldırı ile ilgili, "UEFA´nın bütün yetkilileri, başkanıyla dahil ben ve arkadaşlarım görüşme halindeyiz. Bu konuda Webo´ya yapılan bu saçma hareketin cezasız kalmayacağını ifade ediyorlar" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, PSG - Başakşehir maçında Pierre Webo´ya yapılan ırkçı saldırı ile ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Webo´ya yapılan ırkçı saldırının cezasız kalmayacağına inandıklarını belirten Nihat Özdemir, "Senelerdir UEFA ve FIFA ırkçılık konusunda ciddi duruşlar sergiliyor. Biz de TFF olarak ülkemizde ırkçılık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam ettik. Maalesef UEFA´nın en elit hakemlerinin görev aldığı karşılaşmada kabul edilemez bu olay yaşandı. Tabii burada bir hakemin yaptığı, bütün hakem, UEFA camiasına tenkit edilmemeli. UEFA´nın bu konuda ciddi durması gerektiğine ve gerekli cezaları vereceği inancındayız. UEFA´nın bütün yetkilileri, başkanıyla dahil ben ve arkadaşlarım görüşme halindeyiz. Bu konuda Webo´ya yapılan bu saçma hareketin cezasız kalmayacağını ifade ediyorlar. Ancak bu maç ne olursa olsun çıkıp oynanmalı. Göksel Gümüşdağ ile de konuşuyorum. Başakşehir´in isteği hakemin görev almaması veya maçın başka hakemle yürütülmesi. Ancak haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Bu maçın oynanıp, sonlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇA ÇIKMAZSA HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞER

Başakşehir´in maça çıkmaması halinde haklıyken haksız duruma düşeceğine dikkat çeken Özdemir, "Başakşehir maça çıkmazsa UEFA´nın disiplin kuruluna sevk edilecek. Ancak oradan nasıl bir karar çıkar bilemem. Başakşehir haklı tarafken, çıkmadığı takdirde haksız duruma düşecek. Disiplin kuruluna sevk edilecekler. Biz orada da konunun takipçisi olacağız. Bu UEFA´nın kararı orada nasıl bir karar çıkar kestirmek zor. Şu an bekleme halindeyiz" diye konuştu.