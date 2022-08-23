Yapılan açıklamada:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes (1989, 1.96) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır."