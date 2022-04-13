New York metrosu saldırısının şüphelisi yakalandı

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62 yaşındaki Frank R. James, New York kentinin Manhattan'daki East Village semtinde gözaltına alındı.

Yetkili, James'in nerede olabileceğine dair bir ipucu alınmasının ardından kolluk kuvvetlerinin James'i tespit ettiğini söyledi.

Frank R. James, federal terör suçuyla suçlanıyor.

James'in gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan New York polisi, James'in daha önce FBI tarafından araştırılmadığını söylerken,yüzlerce dedektifin şüpheliyi izlemek ve bulmak için güvenlik videosunu taradığını belirtti.

Polis, James'in daha önce New York'ta dokuz, New Jersey'de üç kez tutuklandığını bildirdi.

NEW YORK METRO SALDIRISI

Dün, New York'ta metro istasyonuna bir saldırı gerçekleştirilmişti. New York polisi, 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirmişti.

Gaz maskeli ve işçi üniforması giyen saldırgan saldırının ardından kaçmıştı.