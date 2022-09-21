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New York Başsavcısı, Donald Trump'ın eyalet ve federal yasaları çiğnediğini ve dosyayı Güney New York Bölgesi Başsavcısı'na havale ettiğini açıkladı.

Trump ve şirketi Trump Organization'ın; uygun krediler almak, daha düşük sigorta primleri ödemek ve daha düşük vergiler ödemek için 'varlıkların değerini tekrar tekrar ve ısrarla manipüle ettiği' iddia edildi.

Başsavcılık, dolandırıcılık ve yanlış beyanın, Trump'ın kişisel servetinin net değerini milyarlarca dolar şişirdiğini öne sürerken, "Trump, konut kullanımı için geliştirilebileceği yalanına dayanarak malikanesinin değerini 739 milyon dolara kadar şişirdi. Malikanenin değeri 75 milyon dolara yakın olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Letitia James, Trump Organizasyonu için en az 5 yıl sürecek bir bağımsız gözlemci atanmasını talep ederken, "Trump ve şirketi, 2014 ve 2015 yıllarında iki mülkü için koruma irtifak hakkı elde etmek için 'dolandırıcılık ve yanlış beyan yoluyla' ekspertizler satın aldı." iddiasında bulundu.

Letita James'in mahkemeden talepleri şöyle:

'Kurumsal ölüm cezası' olarak bilinen, 'Trump'ın işletme sertifikalarının iptali' kararı,

- Trump ve çocuklarının herhangi bir şirketin yönetim kurulunda görev yapmasına 'kalıcı bir yasak' kararı,

Trump'ın New York'ta ticari gayrimenkul satın almasına 5 yıllık yasak kararı.

Donald Trump iddiaları reddederken, James'in soruşturmasını siyasi amaçlı bir cadı avı olarak nitelendiriyor.

Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump, ancak mahkemenin zorla ifade kararı almasından sonra ifade vereceklerini açıkladı.