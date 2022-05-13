NBA play-off'larına iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinin 6. maçında Heat, özellikle üçüncü çeyrekteki sert savunmasının yardımıyla deplasmanda Heat'i 9 sayı farkla geçerek seriyi 4-2 tamamladı ve son üç sezonda ikinci kez konferans finaline kaldı.
Sakatlığı bulunan Kyle Lowry'nin forma giyemediği maçta Heat'e galibiyeti getiren oyuncular 32 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla Jimmy Butler ve 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle Max Strus oldu. PJ Tucker 12 sayı, 9 ribaunt, Bam Adebayo 10 sayı, 8 ribaunt, Tyler Herro 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada forma giyemedi.
Sixers'ta all-star Joel Embiid 20 sayı, 12 ribaunt, Tyrese Maxey 20 sayı, Shake Milton 15 sayı, Tobias Harris 14 sayı, 8 ribaunt, James Harden ise 11 sayı, 9 asistle mücadeleyi tamamladı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, 7 dakika 50 saniye süre aldığı maçta 2 sayı ve 2 ribaunt üretti.
Mavericks seriyi son maça taşıdı
Batı Konferansı yarı final altıncı maçında Dallas Mavericks, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 113-86 mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıdı.
Mavericks'te 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmalık performansıyla all-star Luka Doncic, takımına galibiyeti getirdi. Reggie Bullock 19 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson 18, Spencer Dinwiddie de 15 sayıyla skora destek verdi.
Suns'ta Deandre Ayton 21 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Devin Booker 19 sayı, 8 ribaunt, Chris Paul ise 13 sayı, 4 asist ile mücadele etti.
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