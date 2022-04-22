NBA play-off'ları ilk turuna Batı Konferansı'nda oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi.

Serideki üç maçını da kazanan Warriors'ta, Klay Thompson, Jorden Poole ve Stephen Curry üçlüsü toplam 80 sayı kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı. Draymond Green, 10 asist, 6 sayı, 5 ribauntla salondan ayrıldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 18 ribaunt, Aaron Gordon 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Grizzlies, seride 2-1 öne geçti

Memphis Grizzlies, 26 sayı geriye düştüğü deplasman maçında Minnesota Timberwolves'ı 104-95 yenerek seride 2-1 üstünlüğü sağladı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Grizzlies'ta, Ja Morant 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Desmond Bane 26, Brandon Clarke 20 sayıyla oynadı.

Jarred Vanderbilt'in 10 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı Timberwolves'ta, D'Angelo Russell 22 sayıyla en skorer isim oldu.

Mavericks, seride durumu 2-1 yaptı

Dallas Mavericks, deplasmanda Utah Jazz'ı 126-118 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Mavericks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.

Jazz'da ise Donovan Mitchell'in 32 sayı, 2 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bojan Bogdanovic 24, Mike Conley 21 sayı kaydetti.