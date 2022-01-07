NBA'e 4 maçla devam edildi. Suns, yıldız oyuncusu Chris Paul'ün 14 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansıyla öne çıktığı Clippers mücadelesini kazanarak Golden State Warriors'ın önünde Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti.

Üst üste 3. olmak üzere 30. galibiyetini alan Suns'ta Cameron Johnson 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.

Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Clippers'ta Marcus Morris 26 sayı, 8 ribaunt, Reggie Jackson 16 sayı, 8 ribaunt üretti.

Memphis Grizzlies, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 30 sayı farkla 118-88 yenerek art arda 7, bu sezon 26 galibiyete ulaştı.

Ev sahibi takımda Ja Morant 22 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Dillon Brooks 18 sayı, 5 asist, Ziaire Williams ve Tyus Jones 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 30. kez kaybeden Pistons'ta Saben Lee 14, Hamidou Diallo ve Cade Cunningham 12'şer sayı kaydetti.

New York Knicks-Boston Celtics: 108-105

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 118-88

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 101-96

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 106-89