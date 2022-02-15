NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 2. sırasındaki Bulls, konuk ettiği Spurs'ü yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Bulls'u 40 sayı, 7 asistle oynayan DeRozan sürükledi. DeRozan, üst üste 6. kez en az yüzde 50 isabetle 35 sayı barajını geçti. 25 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double"a imza atan Nikola Vucevic ve 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Coby White, galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Spurs'te Lonnie Walker 21 sayı, 5 ribaunt, Dejounte Murray 19 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Doug McDermott 19 sayıyla mücadele etti.
- Thunder'ı galibiyete çaylak oyuncusu Giddey taşıdı
Oklahoma City Thunder, normal süresi 112-112 sonuçlanan maçta, New York Knicks deplasmanından uzatma sonunda 127-123 galip ayrıldı.
Thunder'ın Avustralyalı oyuncusu Josh Giddey, 28 sayı, 12 asist, 11 ribauntla ligdeki ilk yılında 3. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 19 yaşındaki Giddey, NBA tarihinin art arda "triple double" yapan en genç oyuncusu oldu.
Thunder'da Tre Mann 30 sayı, Darius Bazley 23 sayı, 8 ribauntla Giddey'e eşlik etti.
Knicsk'te 30 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Julius Randle ve 29 sayı, 5 asist üreten Evan Fournier'in gayreti, galibiyete yetmedi.
- Alperen'den Jazz'a karşı 9 sayı
Batı Konferansı'nın 4. basamağındaki Utah Jazz, konferansın son sırasındaki Houston Rockets'ı 135-101 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Jazz'da 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic öne çıktı. Sakatlığı nedeniyle 9 maç kaçıran Rudy Gobert 14 sayı, 7 ribauntla parkelere döndü.
Rockets'ta Kenyon Martin 16, Eric Gordon ve Jae'Sean Tate 14'er sayı kaydetti. Alperen Şengün ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.
- Sonuçlar
Washington Wizards-Detroit Pistons: 103-94
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 109-85
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 123-127 (uzatmada)
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 107-122
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 120-109
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-90
Utah Jazz-Houston Rockets: 135-101
Denver Nuggets-Orlando Magic: 121-111
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 119-104
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