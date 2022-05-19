NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Normal sezonda Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Warriors ile dördüncü bitiren Mavericks, Chase Center'da karşılaştı.

İyi savunma yaptığı mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi Warriors, rakibini 25 sayı farkla mağlup etti.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 21 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Andrew Wiggins 19 sayı ve 5 ribaunt, Jordan Poole 19 sayı, Klay Thompson 15 sayı ve 5 ribaunt, Draymond Green 10 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mavericks'te all-star Luka Doncic 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili ismi olurken, Spencer Dinwiddie 17, Jalen Brunson 14, Reggie Bullock 12 sayıyla mücadele etti.