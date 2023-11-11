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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında flaş gelişme! - Haberler

        Sinem Erköseoğlu davasında flaş gelişme!

        İstanbul'da 13 yıl önce apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Paksoy'un beraat kararı bozulmuştu. Bu kararın ardından ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Can Paksoy hakkında tutuklanma; eğer tutuklanma kararı verilmeyecekse yurt dışına çıkma yasağı konulması talebinde bulunmuştu. Mahkeme, Can Paksoy'un tutuklanma ve yurt dışına çıkma yasağı talebini reddetti. Bu kararın ardından Epözdemir, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:40
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        Sinem Erköseoğlu davasında flaş gelişme!
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        İstanbul Gümüşsuyu’nda, 13 yıl önce Emre-Can Paksoy kardeşlerin evine giden Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun saatler sonra apartman boşluğunda cansız bedeni bulunmuştu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre 13 yıldır süren davada, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

        YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

        Ailesi Sinem’in cinayete kurban gittiğini iddia etse de iki kardeş yargılandıkları davada beraat etmişti. Ancak yıllar sonra Yargıtay yerel mahkemenin beraat kararını bozarak Can Paksoy için müebbet hapis cezası istedi.

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        Bu kararın ardından ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, şüpheli Can Paksoy’un yurt dışına kaçma ihtimali üzerine hakkında tutuklanma kararı eğer aksine düşünülürse ‘Yurt dışına çıkmamak’ şeklinde adli kontrol kararının verilmesi talebinde bulundu.

        YAPILAN TALEP REDDEDİLDİ

        Başvuruyu inceleyen mahkeme, talebi reddetti. Talebi reddeden mahkeme şu açıklamada bulundu: “Av. Dr. Rezan Epözdemir’in, 30/10/2023 tarihli dilekçesi ile sanık Can Paksoy hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararı doğrultusunda sanığın kaçma şüphesi bulunduğundan CMK’nın 100 ve devamı maddelerince tutuklanmasına olmadığı takdirde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına dair dilekçe sunmuş ise de; tüm dosya kapsamı dikkate alındığında ilgili dilekçe duruşmada değerlendirilmek üzere katılan vekilin talebinin bu aşamada reddine karar verilmiştir.”

        ÜST MAHKEMEYE İTİRAZDA BULUNULDU

        Mahkemenin talebi reddetme kararı üzerine avukat Dr. Rezan Epözdemir, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu. Dilekçede, Yargıtay’ın Can Paksoy’un beraat kararını bozma detaylarına vurgu yapan Epözdemir, "Maktül Nazlı Sinem Erköseoğlu’na yönelik kasten öldürme suçunu işlediği sabit olan Can Paksoy’un mahkumiyeti yerine dosya içindeki delillerle bağdaşmayacak şekilde çelişkili savunmalarına itibar edilerek beraat kararı verilmesi hukuka aykırı olmuştur.” Gerekçesiyle bozularak; Can Paksoy’un maktüle Nazlı Sinem Erköseoğlu’nu kasten öldürdüğünden bahisle hakkında müebbet hapis istemli mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir” diyerek konuya dikkat çekti.

        TUTUKLANMA VEYA YURT DIŞI YASAĞI

        Başvuru dilekçesinde, Yargıtay’ın bozma kararının medyada yer almasından sonra şüpheli Can Paksoy’un yurt dışına kaçma ihtimali olduğunu belirten Epözdemir, “Müvekkilin telafisi imkansız zararlara duçar kalmaması, sanığın kaçmaması, maktul Nazlı Sinem Erkösoğlu'na karşı işlenen kasten öldürme eyleminin cezasız kalmaması ve kaçma tehlikesi de gözetilerek sanık Can Paksoy hakkında CMK Md. 100 uyarınca tutuklamaya esas yakalama kararı verilmesini",

        bu talebimizin kabul görmemesi halinde CMK md.109/3-a uyarınca ''yurt dışına çıkmamak'' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını evleviyetle saygılarımızla vekaleten talep ederiz” dedi.

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        #Nazlı Sinem Erköseoğlu
        #Son dakika haberler
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