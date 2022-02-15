NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklamasına ilişkin "Ukrayna için temkinli iyimserlik gerekiyor. Sahada gerilimin azaldığına dair işaretler görmedik hala yeni bir saldırı mümkün" yanıtını verdi.

"TEMEL PRENSİPLERDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Stoltenberg ayrıca "NATO-Rusya ilişkilerini görüşmeye hazırız ancak temel prensiplerden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.