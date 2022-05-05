Napoli 'Kim' için kapıyı çalacak - FB transfer haberleri

Fenerbahçe'de 40 resmi maçta ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min-Jae transfer gündemini meşgul ediyor.

İtalyanların ünlü gazetesi La Gazetta Della Sport, Napoli'nin yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.

Haberde Spalletti'nin Min-jae Kim ya da Southampton'dan Jan Bednarek'i istediği belirtildi. Napoli'nin Kim için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü.

Kim'in sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.