Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının yarı finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal ile Rus Medvedev karşılaştı.

Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde 2-0 geriden gelip mağlup ettiği rakibini 6-3'lük setlerle geçti.

Kariyerinde 90 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal'ın finaldeki rakibi, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık (6-4, 6-4) skorla eleyen Cameron Norrie olacak.