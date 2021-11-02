Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görevlendirildi. Naci Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde TCMB Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Naci Ağbal, onaylı Twitter hesabındaki biyografi bölümünde unvanını güncelledi.

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