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Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.57'de yerinde 9,6 km derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken, Kandilli'ye göre ise 3,9 olarak gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.