Munzur Nehri'nde JAK botu devrildi! 1 asker kayıp

DHA

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirek çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.