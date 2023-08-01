Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 01.08.2023 - 20:05
Türkbükü Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahaleye hava araçları da destek veriyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.