Marmaris'te Türk ile evli olan ve bir tur acentesinin internet sitesinden bilet satışı yapan İngiltere vatandaşı A.H.L., geçen 25 Eylül akşamı, Türk kadın arkadaşı H.İ. ile Uzunyalı mevkiindeki bir otelin altında bulunan restorana gitti.
DHA'nın haberine göre, deniz manzaralı restoranda yemek yiyip, içki içen iki kadın, bir süre sonra yan masalarında yemek yiyen iki erkekle tanışıp, sohbete başladı. Bir süre sonra Murat B., iki kadını kendi masalarına davet etti. Kadınlar da onların masasına geçti.
İddiaya göre, yemek sırasında Berşe'nin kendisine sarılması ve elle sarkıntılık yapmasından rahatsız olan A.H.L., masadan kalkıp, restoranın üst katındaki tuvalete yöneldi. Bu sırada arkasından giden Murat B.'yi, A.H.L.'nin elinden tutup, öptü, birlikte olmaya çalıştı. Murat B.'yi, kendisine direnen A.H.L.'ye tokat attı.
Yarı baygın haldeki A.H.L.'yi kucağına alan Murat B.'yi, üst kattaki odasına çıkardı. Oda kapısına geldiklerinde kendine gelen A.H.L., içeri girmemek için direnip, kasığına yumruk atarak Murat B.''den kurtulmaya çalıştı. Ancak, başaramadı. Murat B.'nin, zorla odaya soktuğu A.H.L., bir süre sonra dışarı çıkıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Alkolü olan A.H.L.'nin, psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu. A.H.L., polisteki ifadesinde, Murat B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, eşkalini verdi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Şikayet üzerine polis, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği ve otelde tatil yaptığı öğrenilen market işletmecisi Murat B.'yi gözaltına aldı. Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Murat B.'nin, A.H.L.'yi kucağına alıp, üst kattaki odasına taşıması ve oda kapısı önünde yaşananların güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Murat B.''nin daha sonra odadan çıkan A.H.L.'nin peşinden gittiği anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.
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