Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika deprem: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD son depreöler 21 Ek m tablosu

        Son dakika haberi Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat: 06.47'de, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 07:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201.61 kilometre mesafede 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Habertürk Anasayfa