Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12.6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.