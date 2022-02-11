Muğla açıklarında korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.