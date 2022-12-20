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Son dakika haberi MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı. Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağı, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO'nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı. Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı" açıklamasında bulundu

Giriş: 20.12.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | MSB: Yunanistan’a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan uçakları bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi" açıklamasında bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol’da;

Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı NATO’ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi. Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.

Paket Kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü."

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