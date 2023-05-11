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MSB: 'Tahıl Girişimi' Türkiye ev sahipliğinde olacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığı açıklandı.

Giriş: 11.05.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
MSB: 'Tahıl Girişimi' Türkiye ev sahipliğinde olacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapıldığı belirtildi.

İki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantıların icra edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu operasyonun, Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki dönemde bu yönde yapılacak çalışmaların da desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır.

İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gıda arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda da olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır."

* Haberin görseli DHA ve İHA'dan servis edilmiştir.

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