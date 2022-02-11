MSB: Suriye'den taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye´nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG´li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu" denildi.

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