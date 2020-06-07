Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motosikletle sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristin, yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP),Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.