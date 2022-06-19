MSB: Suriye'de saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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