MSB: Sınırlarda 29'u terör örgütü üyesi 31 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son 10 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak sınırlarından kaçak geçmeye çalışan 31 kişi, sınırı geçemeden yakalandı.

Yakalananlardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.