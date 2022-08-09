MSB: Sınırda saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.