MSB: Sınırda 1'i DEAŞ mensubu 11 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye´den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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