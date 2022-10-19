Sualtı Savunma (SAS) timleri, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında tespit edilen mayını etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıyıköy Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine SAS timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.