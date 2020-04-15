DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

DHA'nın haberine göre, bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil´de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.