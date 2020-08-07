Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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