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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.