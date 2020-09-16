Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İdlib'deki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4, 5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.