MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Gara'daki operasyonda iki teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verdi: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.