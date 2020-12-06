HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.