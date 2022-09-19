MSB duyurdu! Suriye'de 6 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.