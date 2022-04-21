MSB duyurdu! Suriye'de 5 terörist daha etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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