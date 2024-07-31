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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB duyurdu! Somali'den acı haber

        Son dakika haberi MSB duyurdu! Somali'den acı haber

        Milli Savunma Bakanlığı, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:26
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        MSB duyurdu! Somali'den acı haber
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