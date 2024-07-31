Son dakika haberi MSB duyurdu! Somali'den acı haber
Milli Savunma Bakanlığı, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" açıklamasında bulundu
Giriş: 31.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:26
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