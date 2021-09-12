Pençe-Şimşek bölgesinde 1 asker şehit oldu

AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

KONYA'TA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi´nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Ömer Faruk Erdem´in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem´in 1 yıl önce Piyade Sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri´ne katıldığı belirtildi. Şehit Erdem´in Yarın Konya´nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.