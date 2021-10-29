MSB duyurdu! Irak'ta 3, Suriye'de 1 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.