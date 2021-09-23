Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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