AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız." ifadesine yer verildi.